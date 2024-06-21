Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.
Giriş: 21.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:59
Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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