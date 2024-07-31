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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da tepki çeken görüntü: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi | Son dakika haberleri

        Hatay'da tepki çeken görüntü: Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:21
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        Baışboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edilip yasalaşırken Hatay'dan gelen insanlık dışı görüntüler tepki çekti.

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        Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Henüz kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü hızla giderken, bağlanan köpek kilometrelerce sürüklendi.

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        Hızla ara sokaklardan geçen kamyonetin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

        Hayvanseverler, sürücünün yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

        #Hatay
        #Köpek
        #hayvana eziyet
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