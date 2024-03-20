Hatay'da TIR ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 20.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:48
F.D. idaresindeki TIR, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.Ş. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyondaki H.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ