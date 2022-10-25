TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Antakya-Reyhanlı çevre yolunda seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen TIR ile Duran Tüylek kontrolündeki motosiklet, Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı.
AA'nın haberine göre; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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