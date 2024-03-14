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        Haberler Gündem Hatay'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da tren otomobile çarptı: 1 yaralı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:38
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        Hatay'da tren otomobile çarptı
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        Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin geçeceği sırada kapanan bariyerin kenarından geçen M.İ.S. idaresindeki otomobile tren çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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