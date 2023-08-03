Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Giriş: 03.08.2023 - 21:25
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Bayır Mahallesi'nde C.Ş'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 32,88 gram sentetik uyuşturucu, 25,44 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
C.Ş. ile uyuşturucuyla bağlantısı bulunan İ.D, A.E, K.T, K.İ. ve A.Y. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.