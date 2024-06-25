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        Haberler Gündem Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:17
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Apaydın Mahallesi'nde, şüpheli A.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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