Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaHatay'da yasa dışı bahis operasyonu
ABONE OL

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: Gözaltılar var

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 21 kişi, operasyonla gözaltına alındı

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu
DHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şebekeye üye 21 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın aldığı yakalama kararı sonrası 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 kişinin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 25 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: Cezaevinden izinli çıktı! Sahte izin belgesiyle yakalandı!
GÜNDEMCezaevinden izinli çıktı! Sonrası şoke etti!
Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı
GÜNDEMAdapazarı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı
DİNMEYEN ACI! Son dakika: 43 yıldır çözülemedi! Mezarları da kayıp
GÜNDEM43 yıldır çözülemedi! Mezarları da kayıp
ISINIYORUZ! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sıcaklıklar artıyor
GÜNDEMDikkat! Sıcaklıklar artıyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 8 zanlı gözaltında
GÜNDEMİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
İzmir'de bir genç, elinden düşürdüğü pompalı tüfekle ağır yaralandı
GÜNDEMElinden düşürdüğü pompalı tüfekle kendini ağır ...
Eski Milletvekili Bölünmez'in kullandığı cip alev alev yandı
GÜNDEMEski milletvekilinin kullandığı cipte korkutan yangın
Korkunç cinayet, apartmanda yayılan kötü kokuyla ortaya çıktı
GÜNDEMApartmanda yayılan kötü koku cinayeti ortaya çıkarttı
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: 6 işçi dumandan etkilendi
GÜNDEMBursa'da fabrika yangını: 6 işçi dumandan etkilendi
STARLINK! Türkiye'de panik yarattı! Elon Musk uyduları böyle geçti
GÜNDEMBakın gökyüzündeki cisimler ne çıktı?