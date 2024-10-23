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        Haberler Gündem Güncel Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altında | Son dakika haberleri

        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, zorlu arazi şartlarında çalışan ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:31
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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

        Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla söndürme helikopterleriyle yeniden başladı.

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        Zorlu arazi şartlarında çalışan ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

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        #Hatay
        #orman yangını
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