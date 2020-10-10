Hatay'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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