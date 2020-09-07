Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına belediyeden destek

AA

Belediyeden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Hatay Valiliği koordinasyonda, Samandağ ilçesi Batıayaz mevkisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Kisecik ve Karaksı mahallelerine yayılan yangına büyük bir özveriyle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 24 itfaiye yangın söndürme aracı, 11 su tankeri, 5 iş makinesi ve yakıt ikmal tankerleri ile yangının başlangıcından itibaren söndürme ve soğutma çalışmalarında katılıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.