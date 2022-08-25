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Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
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Hatay'da temel kazısında heyelan; 24 daireli bina boşaltıldı

Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü. Kentte temel kazısı yapılan alanda oluşan toprak kayması nedeniyle 24 daireli apartman tahliye edildi

Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
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DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle 24 daireli apartman tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, ilçede bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesiyle bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınmasının ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 daireli apartman, tahliye edildi.

Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince daire sahipleri evlerine dönebilecek.

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