Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

AA

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Muradiye Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler, bir miktar esrar ve metamfetamin ile 15 captagon hap ve 3 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi S.B. gözaltına alındı.

Ekiplerin Barıştepe Mahallesi'nde bir adrese yaptığı operasyonda da 2 parça halinde 910 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Olayda V.A. gözaltına alındı.

Her iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.