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Hatay'daki volkanik Haydarlar Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Hatay'ın Hassa ilçesindeki volkanik Haydarlar Gölü, başta sakar meke, ak balıkçıl ve batağan olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor

Hatay'daki volkanik Haydarlar Gölü göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
AA

Amanos Dağları'nın eteklerinde kayaların arasındaki Haydarlar Gölü'nde 20 çeşitli türden kuş gözlemlenerek kayıt altına alındı.

AA'nın haberine göre Hassa ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan volkanik göl, yüzeyinin bahar aylarında su papatyaları ile kaplanması, çevresindeki bitki örtüsünün de sazlık ve ağaçlardan oluşması nedeniyle göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor.

Gelecek aylarda göldeki göçmen kuş türü sayısının artması beklenirken Hassa Belediyesi volkanik gölün kurumaması için zaman zaman su takviyesi yapıyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Haydarlar Gölü'nde hem çevre projeleri yürütüyor hem de devamlı olarak kuş türlerini gözleyerek kayıt altına alıyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, Amik Ovası'nın tarihi, kültürel ve doğal birçok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.

Haydarlar Gölü'nün Hatay için önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Öğünç, bölgenin canlanmasıyla gölün çok sayıda yeni kuş türüne yaşam alanı olmaya başladığını belirtti.

Hatay'ın içinde barındırdığı doğası, barajları ve gölleriyle adeta kuş cennetine sahip bir konumda olduğunu anlatan Öğünç, şöyle konuştu:

"Hassa'daki volkanik gölümüzde yaptığımız çalışmalarda 20 tür kuş gözlemledik. Türlerin yaza doğru artmasını bekliyoruz. Su canlılığının artmasıyla göle yeni tür göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Göldeki göçmen kuş türü çeşidi her geçen gün artıyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında sakar meke, büyük ve küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl ve batağan gibi göçmen kuşları burada tespit ettik.''

Öğünç, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın girişimleriyle çevre düzenlemesinin yapılmasıyla mevsimsel gölün yeni doğal bir çehre kazandığını söyledi. Öğünç, Hassa Belediyesinin de buranın kurumaması için yaz aylarında su takviyesi yaptığını sözlerine ekledi.

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