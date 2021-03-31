Hatay'daki Yenişehir Gölü'nün doğası Millet Bahçesi projesiyle zenginleştirilecek

AA

Osmanlı Devleti döneminde Fırka-i İslahiye Komutanı Derviş İbrahim Paşa tarafından set yapılarak oluşturulan ve 1865 yılından bu yana doğal güzelliğini koruyan gölde, Millet Bahçesi projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan, asma köprüsü, tarihi değirmeni ve hala işlemekte olan su kanalıyla ilgi çeken gölün ziyaretçi sayısının arttırılması hedefleniyor.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine, ilçe halkına yakışır bir proje yapmayı planladıklarını söyledi.

Proje kapsamında, 67 bin metrekare alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini aktaran Hacıoğlu, "Yenişehir Gölü Millet Bahçemizde oluşturulacak sosyal tesisler, çocuk parkları, bisiklet yolu, piknik alanları, yürüyüş yolları ve koşu parkuru, vatandaşlarımızın buraya daha çok gelmesini sağlayacak çok önemli çalışma olacaktır."

Hacıoğlu, çalışmaların, ören yerini daha cazip hale getireceğini vurguladı.