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Hatay depremi son dakika! Hatay'da son durum belli oldu!

Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş depremi ile ilgili gözler bir yandan da Hatay'da. Şimdiye dek 1300'e yakın binanın yıkıldığı ve büyük bir acının yaşandığı ilimizdeki son durumu bir araya getirdik.

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  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

    Yurt genelinde iki büyük deprem yaşandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Deprem hakkında son durum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, Hatay'da ölü, yaralı sayısı ve hasar durumuna ilişkin güncel bilgiler...
  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

    DEPREMDE SON DURUMU BAKAN KOCA AÇIKLADI!

    20:35 itibariyle Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.
  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

    HATAY'DA SON DURUM NE?

    Yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var" açıklaması yaptı.
  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

    KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ DEPREM

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

    TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 
  • Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı? Hatay ölü ve yaralı sayısı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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