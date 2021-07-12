Girdikleri denizde kaybolan gençlerden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, dün Numune Evler Mahallesi sahilinden denize giren Memik Bozkurt (17) boğulurken, Kadir Köktaş (17) denizde kayboldu.Köktaş'ı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı, polis ve itfaiye ekiplerince dünden bu yana devam edildi.Komutanlığa bağlı 4 bot ve bir dalış ekibinin yer aldığı, drone ile de havadan destek verilen aramada Köktaş'ın cansız bedenine, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında ulaşıldı.Ekiplerin, botla Dörtyol Balıkçı Barınağına taşıdığı cenaze, otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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