Hatay´a şehit ateşi düştü

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde düzenlenen PençeŞimşek operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) Hatay´ın Altınözü ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner´in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-11-06 09:10:33



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