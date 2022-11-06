Hatay´a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay´a şehit ateşi düştü

DHA

Hatay´a şehit ateşi düştü


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde düzenlenen PençeŞimşek operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) Hatay´ın Altınözü ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner´in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.
Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-11-06 09:10:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ...
Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza
YEREL HABERLER Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 19 BİN 740 ADET CAPTAGON, VE 17 KİLO TAKOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 19 BİN 740 ADET CAPTAGON, ...
Hatay'da otomobilde silah ve kesici aletler bulundu
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde silah ve kesici aletler bulundu
Hatay´da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay´da orman yangını
Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 2 BİN 319 TARİHİ SİKKE VE 3 YÜZÜK ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 2 BİN 319 TARİHİ SİKKE VE ...
Hatay'da otomobil teybine uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da otomobil teybine uyuşturucu gizleyen zanlı ...
Hatay'da 200 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 200 bin makaron ele geçirildi
Hatay'da 2 bin 319 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 2 bin 319 sikke ele geçirildi
Hatay'da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele ...
Hatay'da 270 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Hatay'da 270 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi ...
(Görüntülü) ANNESİ ARACI PARK ALANINDAN ÇIKARIRKEN BEBEKLE POLİS İLGİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNESİ ARACI PARK ALANINDAN ÇIKARIRKEN ...
Otel konforunda 'yaşlı kreşi'
YEREL HABERLER Otel konforunda 'yaşlı kreşi'
Annesi aracı park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
YEREL HABERLER Annesi aracı park alanından çıkarırken bebekle polis ...
Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Dörtyol'da "Geleceğin Kozası Sosyal Gençler Projesi" başladı
YEREL HABERLER Dörtyol'da "Geleceğin Kozası Sosyal Gençler Projesi" ...
Hatay’da çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli ...
Doğu Akdeniz'de popülasyonu artan çizgili kedi balıkları su altı kamerasında
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'de popülasyonu artan çizgili kedi ...
(Görüntülü) - BİYOLOJİK ÇEŞİTLİĞE ZARAR VEREN ASLAN BALIĞI İLE MÜCADELEDE AV YARIŞMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BİYOLOJİK ÇEŞİTLİĞE ZARAR VEREN ASLAN ...
Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ...
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması
YEREL HABERLER Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.