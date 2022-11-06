Tozlu araç camlarında resim çiziyor



Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY'da öğretmenlik yapan Beyza Topaloğlu, geçtiği cadde ve sokaklarda gördüğü tozlu araç camlarını tuval gibi kullanıp, resim çiziyor. Topaloğlu´nun parmağıyla tozu silerek yaptığı resimler, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

Reyhanlı ilçesinde bir okulda din kültürü öğretmenliği yapan Beyza Topaloğlu, resim hobisine farklı bir boyut kazandırdı. Topaloğlu, cadde ve sokaklarda gördüğü araçların tozlu camlarına kağıda bile yapılması zor olan insan ve hayvan portreleri çiziyor.

Resim çizmeye küçük yaşta başladığını söyleyen Beyza Topaloğlu, `´Resim çizmeye küçükken derste öğretmeni dinlerken defterimi karalamakla başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Yağlı boya tablolar yapmaya başladım. Tuval ve malzemelerine zam gelince ara vermek zorunda kaldım´´ diye konuştu.

'ARKADAŞIMI BEKLERKEN BAŞLADIM'

Araç camlarına resim çizmeye arkadaşını beklerken sıkıntıdan başladığını anlatan Topaloğlu, şunları söyledi:

`´Bir gün bir arkadaşımla buluşacaktık. Beni biraz bekletti. Çok sıkıldım. Tozlu bir araba gördüm. Hemen üzerine bir resim çizdim. Görenler çok beğendi. Ben de beğendim. O günden sonra nerede tozlu araba görsem vaktim varsa resim çiziyorum.´´

`BENİM ARABAMA DA YAP, DİYORLAR´

Araç camına resim yaparken görenlerin ilgisiyle karşılaşan Topaloğlu, `´Görenler çok beğeniyor. Hemen yanıma gelip 'Benim otomobilime de yapar mısın?' diyorlar. Hiçbirini kırmak istemem ama maalesef öyle bir vaktim olmuyor´´ dedi.

En çok beğenilen resminin Neşet Ertaş´ı çizdiği portre olduğunu söyleyen Topaloğlu, çizimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-11-06 10:53:09



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