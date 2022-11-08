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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Başakşehir maçının ardından

DHA

Hatayspor - Başakşehir maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Sahada iyi mücadele ettiklerini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında maçla alakalı güzel bir akşam oldu. İki takımın da 3 gol bulduğu bizim adımıza konuşabilecek çok şeyin olduğunu söyleyebilirim. Nedir bunlar. İkinci yarı maça çok iyi başladık. Ze'nin kafası, yine Ze'nin kontrolü ve kaleci Volkan'ın kucağına vurması orada bence kırılma anı oldu. Yani 2 ve 3'ü atsaydık belki şu an bütün Türkiye Hatay'ın oynadığı oyunu, aldığı skoru konuşuyordu. Ama futbolda bunlar var. Atacaksınız, kaçıracaksınız ama bugünkü oyun anlamında ben bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biliyorsunuz Başakşehir hem bu ligin hem de Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı. Bu takıma karşı hem 3 gol atıyorsunuz hem de kalenizde pozisyon anlamında bir pozisyon vermeden daha doğrusu evet kenar ortalardan bir tane orta mesela kimseye değmeden gol oldu. Kenar ortalardan goller yedik. Bunları da söylediğimiz taktirde, analizini yaptığımız taktirde yedik. Ama futbolda bunlar var. Söylediğiniz şeyler bazen çıkmıyor, çıkıyor, futbolu ben her zaman söylerim anlık bir olaydır. Anlık gelişen durumlardan kaynaklanan goller olabilir. Ama biz 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. Ben takımın gelişiminden, durumundan, performansından çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. İnşallah da ilerleyen haftalar için 1 maçımız kaldı. Bu maçı da en iyi şekilde oynayıp artık milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.
BELÖZOĞLU: BERABERE BİTTİĞİ İÇİN MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM
Alınan bir puandan dolayı mutlu olmadıklarını söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim için 24'üncü maç. Hem ligde hem Avrupa kupalarında iyi giden bir süreç vardı. 14-15 ay önce bu göreve geldiğimizden bugüne kadar gördüğüm en kötü ilk yarıyı oynayan takım vardı kendi adımıza. Söyleyebileceklerim, bugün kazanan kaybeden kim varsa,  bizim adımıza ilk yarı kötü, ikinci yarı yaptığımız hamleler doğru hamleler oldu. Giren arkadaşlar katkı verdi. Berabere bittiği için de mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmamız gereken bundan daha iyi oyunlar oynamak. Yapabilecek gücümüz de var" ifadelerini kullandı.
BELÖZOĞLU İLE GAZETECİ ARASINDA TELEFON TARTIŞMASI
Basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, açıklamasının sonunda kendisini çeken bir gazeteciye tepki göstererek, tartışma yaşadı. Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini söyleyerek duruma tepki gösteren Belözoğlu, daha sonra o anları kaydeden gazeteciye yönelerek "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin 'Ben görevimi yapıyorum' yanıtı üzerine Belözoğlu, 'O zaman telefonunu kapatacaksın' diyerek tepki gösterdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Volkan Demirel'in açıklaması
Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2022-11-07 23:50:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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