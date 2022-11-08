Hatay´da demir- çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı



Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Payas ilçesindeki demirçelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, yaralanan 5 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi´ndeki demirçelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim tesisinde, iddiaya göre, belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada etrafa saçılan demir malzemeler nedeniyle çevredeki bazı araçlar hasar gördü; tesiste çıkan yangını ise itfaiyeciler söndürdü. Yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2022-11-08 17:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.