Hatay'da ağaca asılı bulunan Fidan, Şanlıurfa'da toprağa verilecek



Mehmet SOYERCan ÇELİK/ ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde ağaca asılı bulunan Fidan Tunç'un (14) cenazesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verilecek.

İlçede ailesi ile tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, 5 gün önce iddiaya göre bir portakal bahçesinde çalıştığı sırada kayboldu. Tunç'un ailesi, bir süre sonra kayıp başvurusunda bulundu. Dronla da aranan Tunç, dün Karahöyük mevkisi Botaş yolu üzerindeki bir narenciye bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Tunç'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği üzerinde durulan Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsisi tamamlanan Tunç'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Morgdan alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Mehmet SOYER

2022-11-10 11:18:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.