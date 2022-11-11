Hatay'da mobilya fabrikasında yangın (2)

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HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Hatay'da, Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) bulunan mobilya fabrikasında gece çıkan ve 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Fabrikada oluşan hasar, günün aydınlanmasıyla görüntülendi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları yapılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-11-11 10:07:32



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