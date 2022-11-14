Bakan Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kutlu yürüyüşüne devam edecek (2)



EĞİTİM YATIRIMI 2 MİLYAR 591 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri de katıldı. Bakan Özer, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Özer, 2022 yılı eğitim yılı için 619 milyon lira olarak planlanan eğitim yatırımı bütçesinin 1 milyar 982 milyonluk ilave ile 2 milyar 591 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. En fazla yatırımın okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için ayrıldığını anlatan Bakan Özer, şunları söyledi:

"Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık ve şu ana kadar 2 bin 50'si bağımsız anaokulu, 15 bin 500'ü de bağımsız ana sınıfı olmak üzere aslında 5 bin 150 bağımsız anaokulu kapasitesini oluşturmuş bulunuyoruz. Böylece Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranlarını bir sene gibi kısa sürede yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırdık. 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 9'lardan yüzde 16'lara ve 4 yaştaki okullaşma oranlarını da yüzde 16'dan yüzde 35 gibi bir orana yükselttik. İnşallah, yılın sonunda bu oranları çok daha yüksek noktalara taşıyıp özellikle 5 yaşı yüzde 100´e tamamlayıp 3 ve 4´ü de önemli oranda artırarak ortalamasını inşallah yaklaştırmış olacağız."

HATAY´A 42 YENİ OKUL YAPILACAK

Hatay´a toplamda 42 yeni okul yapılacağını aktaran Özer, "3'ü özel eğitim olmak üzere 17 yeni bağımsız anaokulu yapacağız. 15 ilkokul yapacağız. 10 ortaokul yapacağız. Merkez ve ilçelerde ihtiyaç olan yerlerde, toplam 42 yeni okul yapacağız´´ dedi.

Özer, açıklamasında ayrıca Hatay´a yeni olgunlaşma enstitüsü yapılması için çalışma yürüttüklerini de kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT İzzet Nazlı

2022-11-14 13:47:36



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