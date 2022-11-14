Bakan Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kutlu yürüyüşüne devam edecek (3)



OKUL YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay programı kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Recep Atakaş Fen Lisesi'nin temel atma törenine katıldı. Buradaki töreninin ardından Bakan Özer, İskenderun ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Okul yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Özer, okulların toplumdaki eşitsizliklerin dengelendiği yerler olduğunu söyledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılına çok yoğun bir tempoda başladıklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgın sürecindeki kapanmaların ardından okulların ara vermeden yüz yüze eğitim yaptığı bir dönemi yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Türkiye'deki eğitim sisteminde 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen olduğunu aktaran Bakan Özer, "Kovid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda eğer biz okulları açmasaydık ülkenin bu kadar kolay bir şekilde normalleşmesi mümkün değildi. İşte bu tarihî katkılardan dolayı ben Milli Eğitim Bakanı olarak tüm öğretmenlerime hem birinci dönemin sonunda, hem ikinci dönemin sonunda başarı belgesi gönderdim" dedi.

Göreve başladığı dönemde tatilin uzatılması için sosyal medya aracılığıyla baskı yapıldığını ve dirayetli durularak o sürecin atlatıldığını ifade eden Bakan Özer, 17 Haziran'da okullar kapandıktan hemen sonra yeni eğitim yılı hazırlıklarını başlattıklarını vurguladı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken eğitimde kronikleşen problemleri kaldırarak, güzel başlangıçlar yapmak için çalıştıklarının altını çizen Bakan Özer, daha önceki yıllarda yapılanlara ilave üç şey yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları gibi yardımcı kaynakları da basıp, ücretsiz olarak tüm illerimize gönderdik. 153 milyon ders kitabı ücretsiz ulaştırılırken, 160 milyon da yardım kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık."

Şu anda tüm okullara bütçe gönderildiğini kaydeden Özer, bu miktarın 6 milyar 200 milyon lira olduğunu, bir süre sonra sistemin oturacağını söyledi. (DHA)Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-11-14 21:01:26



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