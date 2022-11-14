Bakan Özer: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kutlu yürüyüşüne devam edecek (4)



BAKAN ÖZER, LİSE ÖĞRETMENİYLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'daki programında lise öğretmeniyle bir araya geldi.

Bakan Özer, bir dizi program için geldiği Hatay'da 1987 yılında Tokat İmam Hatip Lisesinde felsefe grubu dersine giren öğretmeni Hülya Rende ile buluştu. Kentteki bir özel anaokulunda yöneticilik yapan Hülya Rende, öğrencisini bakan olarak görmenin ve okul öncesi eğitime önem vermesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Bakan Özer ise "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim ben uğrardım. Sonraki gelişimiz için planlayalım ziyaret edelim sizi" dedi.

1987 yılından sonra görüşmenin yeniden kısmet olduğunu ifade eden Rende, Bakan Özer´in de okulunu ziyaretinden memnun olacağını kaydetti. (DHA)Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-11-14 22:35:20



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