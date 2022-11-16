İskenderun Körfezi'nde 'Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi'



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde, denizel biyolojik çeşitliliğin korunup geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi' kapsamında, betondan yapılan ve içinde balıkların yaşayabileceği resifler, denize bırakılmaya başlandı. Vinçle denize indirilip, dalgıçlar yardımıyla yerleştirilen 11 resif, su altında da görüntülendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun Körfezi'nde denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla geliştirilmesine katkıda bulunmak, balık popülasyon ve habitatlarını artırmak ve desteklemek amacıyla 'Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi' düzenledi. Bu kapsamda betondan yapılan, içinde balıkların yaşayabileceği biyoaktif yapay resifler, su altında belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı. Vinçle denize indirilen 11 resif, dalgıçlar yardımıyla yerleştirildi. Körfezin açıklarında resiflerin yerleştirildiği yerler, su altında da görüntülendi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, projeyle ilgili bilgi vererek İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İMEAK İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz ile Doğa ve Bilim Derneği'nin proje ortakları olduğunu ve yürütücülüğünü yaptıklarını kaydetti.

'BİLİNÇSİZ ATILAN RESİFLERİN FAYDASI YOK'

Proje koordinatörü Prof. Dr. Cemal Turan, projenin Avrupa'da ikinci ve Türkiye'de de ilk olduğunu belirterek "İskenderun Körfezi'ndeki deniz canlıları popülasyonlarını korumak, biyoçeşitliliği arttırmak ve dalış turizmini bölgede canlandırmak için bu proje hazırlandı. İskenderun Körfezi'nde ve çevre sahillerde çok az sayıda doğal resif bulunmaktadır. Bunun yanında İskenderun Körfezi'nde ve çevre sahillerde hiç yapay resif bulunmamaktadır. Bu da bölge halkı, amatör balıkçılar ve özellikle dalış turizmi yapan kesim tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanında bilinçsiz ve bilimsel dayanağı olmayan projesiz bir şekilde atılan resiflerin faydadan ziyade zararları bulunmaktadır. Biz de bu konuda bu talebi karşılamak ve bölgenin ihtiyacını gidermek üzere ilk olarak Amerika'da kullanılmaya başlayan ve giderek birçok dünya ülkesinde kullanımı artan resif toplarını Türkiye'de ilk olarak yapmayı amaçladık" diye konuştu.

Resif toplarının Avrupa'da sadece İspanya'da başarıyla projelendirildiğini, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Turan, "Biz ilk olarak Türkiye'de denize atılacak olan resif topları oluşturduk. Bu anlamda 'Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi', Türkiye'nin diğer bölgelerine ve diğer Avrupa ülkelerine model oluşturacak olması bakımından çok önemli bir projedir. Toplamda 60 adet, belirlenen noktalara konulacak. Dalgıçların yardımıyla da yerleştirilen resifler bir süre deniz altındaki durumları gözlenecek ve takibini sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-11-16 10:38:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.