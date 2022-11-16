Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da etkili olan sağanak sonucu oluşan sel sularının etkilediği Tarihi Uzun Çarşı esnafı ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sel suları Tarihi Uzun Çarşı´yı bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınırken, şiddetli yağışa çarşıda yakalananlar ise bir süre dükkanlarda mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-11-16 19:01:31



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