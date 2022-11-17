Kaldırımda yürüyen 2 kızı taciz edip, darbetti (2)

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TUTUKLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi´nde E.Ö (21) ve A.Ö (19) isimli kızlara sözlü tacizde bulunup, darbeden A.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-11-17 18:12:25



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