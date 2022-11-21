Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığına 2 gözaltı

İzzet NAZLSedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY´da, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, 2 evde çeşitli silahlara ait fişek ile kesici aletler ele geçirildi; 2 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Ekipler, evdeki aramalarda 1 kalaşnikof fişeği, 1 kanas BKC fişeği, 1 G3 fişeği, 1 adet 5,56 fişek, 4 tabanca fişeği, 2 döner bıçağı, 2 satır ve 1 kama ele geçirdi. Olayla ilgili U.A. ve M.O.T., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Sedat İSKENDEROĞLU
2022-11-21 16:26:48
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