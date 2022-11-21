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Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığına 2 gözaltı

DHA

Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığına 2 gözaltı


İzzet NAZLSedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY´da, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, 2 evde çeşitli silahlara ait fişek ile kesici aletler ele geçirildi; 2 kişi de gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi ve Özerli Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Ekipler, evdeki aramalarda 1 kalaşnikof fişeği, 1 kanas BKC fişeği, 1 G3 fişeği, 1 adet 5,56 fişek, 4 tabanca fişeği, 2 döner bıçağı, 2 satır ve 1 kama ele geçirdi. Olayla ilgili U.A. ve M.O.T., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Sedat İSKENDEROĞLU
2022-11-21 16:26:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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