Engelli annesi için evini önce çiçek bahçesine, sonra fotoğraf stüdyosuna çevirdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde oturan Fahri Cinlioğlu (64), çiçekleri çok seven engelli annesini mutlu etmek için evini dönüştürüp, renklendirdi. Elif Cinlioğlu çiçeklerle donatılan evde hayatını kaybedince, oğlu anısını yaşatmak için hiçbir şeyi değiştirmeyip, fotoğraf tutkunlarına açtı.

Fahri Cinlioğlu, bakımını üstlendiği yürüme engelli annesi Elif Cinlioğlu için oturduğu evi tamamen değiştirip, renklendirdi. Çiçekleri çok seven annesini mutlu etmek için evini dönüştüren Fahri Cinlioğlu, atık karo, fayans, kırık cam, avize ve salça kutularına hayvan figürleri yapıp, yapay çiçeklerle donattı. Ancak 3 yıl önce anne Cinlioğlu, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu üzüntülü süreçte Fahri Cinlioğlu, renklendirdiği evini eski haline çevirmeyip, fotoğraf tutkunlarına açtı.

'ZAMANIMI BU EVE ADADIM'

Evin her yerinin annesinin anılarıyla dolu olduğunu anlatan Fahri Cinlioğlu, "Rahmetli annemden bir hatıra. Buranın yapımı epey zamanımı aldı. Kalebodur ve boş kova toplayıp, değerlendirmek yıllarımı aldı. Salça kutularından hayvan figürleri yaptım. Kırık avize camları ve eski reklam panolarını hep burada değerlendirdim. Zamanımın çoğunu eve adadım. Bunu yapmamın amacı; zamanımı iyi bir şekilde değerlendirmek. Burayı görenler, hayretler içerisinde bakıyor. Herkesi misafir ediyorum. Hatıra için fotoğraflar çekiliyorlar. Bu hatıraların yaz, kış bakımı yapıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-11-23 11:54:51



