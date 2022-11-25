Hatay'da denizde hortum oluştu

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da etkili olan yağışlar sonrası denizde hortum oluştu.
Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde, etkili olan yağışların ardından denizde hortum oluştu. Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-11-25 14:47:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.