Hatayspor, topbaşı yaptı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada yaptığı kısa süreli iznin ardından dün topbaşı yaptı. Bordo beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla günün ilk çalışmasını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 2 saat süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-11-26 14:40:15
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