Barışmak için iş yerine çağırdığı kardeşiyle tartıştı, yengesini öldürdü



HATAY, (DHA)HATAY'ın Payas ilçesinde H.K. (45), barışmak için iş yerine çağırdığı kardeşi ve yakınlarıyla tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında H.K., kardeşiyle gelen yengesi İnci Bağış Karakuş'u (35) tabancayla vurarak öldürdü. 2 yakınını da silahla rehin alan H.K., özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., iddiaya göre husumetli olduğu kardeşini ve yakınlarını iş yerine davet etti. H.K., iş yerine gelen kardeşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada kardeşiyle gelen yengesi İnci Bağış Karakuş da H.K.'ya tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sırasında Karakuş, kayınbiraderi H.K. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİYİ REHİN ALDI

Polislerin geldiğini fark eden H.K., 2 yakınını tabanca ile rehin aldı. H.K., polise teslim olmayınca özel harekat ekibinden destek istendi. Özel harekat polislerinin operasyonu ile 2 rehine kurtarılırken, H.K. ise tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından iş yerine gelen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)

2022-11-27 23:18:40



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