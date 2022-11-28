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TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Payas ilçesinde kayınbiraderi Hüseyin Karakuş (45) tarafından öldürülen sağlık teknisyeni İnci Bağış Karakuş'un (35) cenazesi, Payas Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da katıldı. Namazın ardından Karakuş'un cenazesi, toprağa verildi. (DHA)Ufuk AKTUĞ-Yaşar CERİTOĞLU/PAYAS (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ-Yaşar CERİTOĞLU

2022-11-28 16:14:40



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