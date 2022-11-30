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Bakan Soylu, Hatay'da uyuşturucu operasyonunu yönetti: 117 gözaltı

DHA

Bakan Soylu, Hatay'da uyuşturucu operasyonunu yönetti: 117 gözaltı


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yönettiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti. Bakan Soylu, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Rahmi Doğan ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu. Hatay'da bu yıl içinde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 20'ncisinin gerçekleştirildiğini kaydeden Soylu, "Uyuşturucu bizim karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük musibetlerden birisidir. İçinde bulunduğumuz yıllarda şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız; Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir ve birçok ülkesinde uyuşturucu kullanımını bazen bazı alanlarda bazen bazı miktarlarda bazen de genel olarak serbest bırakmıştır. Bu bir taraftan talebin oluşmasını bir taraftan da arzın artarak devam etmesini sağlar. Bu da çeşitli yollardan Avrupa'ya uyuşturucunun iletilmesi için uyuşturucu tüccarlarını, uyuşturucu satıcılarını, uyuşturucunun organize suç örgütlerini harekete geçirir, teşvik eder. Oysa Türkiye uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir. Caydırıcı olmaktadır, arzı kısıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Rehabilitasyona önemli imkan ayırmaktadır ve bunu devam ettirmektedir" dedi.
Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısının 119 bine kadar yükseldiğini belirten Bakan Soylu, "Son 5-6 yılda neredeyse 3 katı artan artışın temel sebebi hem adliyelerimizle hem emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basarak, alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Bir taraftan uyuşturucunun kullanıldığı alanlara yönelik adımlar atıyoruz. 120 bin metruk binanın 105 bini ya yıkıldı ya rehabilite edildi. Aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Adli tıp rakamlarına göre söylüyorum; yine bu yılda düşüş ivmesiyle devam etmektedir. Bunun yanı sıra önleyici ve eğitici faaliyetlere aynı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.
'KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'
Hatay'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda saat 05.00'te ekipleri sevk ettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalandı. Bu operasyon 5 aydır sürdürülen bir operasyondur. Bu operasyon satıcılar odaklı bir operasyondur. Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, bize güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2022-11-30 10:04:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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