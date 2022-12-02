Hatayspor 6 Aralık´ta Antalya´da kampa girecek

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, günde iki antrenman yaparak hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bordo beyazlılar, 6-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde günde iki antrenman programı ile ara vermeden çalışan Bordo-beyazlılar, bugünkü idmanda dar alan çalışması gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 6-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kampa gireceği bildirildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-12-02 14:21:23



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