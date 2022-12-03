Hatay´da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY´da polisin düzenlediği `Kökünü kurutma´ adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 117 şüpheliden, 97´si tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştiren operasyonda, 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 captagon hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 10 hassas terazi, 9 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. 117 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 97´si tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT

2022-12-03 10:23:03



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