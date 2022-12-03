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Hatay'da av koruma memuru cinayetinde 3 tutuklama

DHA

Hatay'da av koruma memuru cinayetinde 3 tutuklama


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesindeki av koruma memuru Mehmet Ali Koşar'ın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli A.Ö., A.Y. ve D.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 
Hatay´da 11 Eylül günü, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nden av koruma memuru Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılarca tüfekle ateş açıldı. Göğsünden vurulan Koşar, hayatını kaybetti, mesai arkadaşı ise sol bacağından yaralandı. 
GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili, jandarma ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin A.Ö., A.Y. ve D.A olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Ö., A.Y. ve D.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-12-03 21:04:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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