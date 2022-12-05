Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

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Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 6 katlı binada güneş enerji sistemini tamir etmeye çalışırken çatıdan düşen işçi Lokman Aslan (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş enerji sistemini tamir etmek için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan işçi Lokman Aslan, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Aslan'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lokman Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2022-12-05 16:40:00



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