Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı

DHA

Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı


Çilem Gökçe ÖĞÜTİzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, narenciye üreticilerinin korkulu rüyası olan Akdeniz meyvesi sineklerinden kurtulmak isteyen üreticiler, bahçelerinde `cazibe´ tuzakları uyguluyor. Pet şişenin içine çiftleşmek isteyen sineklerin salgıladığı kokuya benzer kimyasal koyularak, burada toplanmaları sağlanıyor. 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye´de tek olan Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Prof. Dr. Şener Kurt, ülke genelinde narenciye üretim sahalarındaki en büyük sorunlardan biri olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede cazibe tuzaklarının kullanıldığını söyledi. Kurt, pet şişenin içine çiftleşmek isteyen sineklerin salgıladığı kokuya benzer kimyasal koyulduğunu ve burada toplanmalarının sağlandığını anlattı.
Akdeniz meyve sineğinin narenciye üreticileri için büyük sıkıntı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurt, "Akdeniz meyve sineği üreticiler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Sinek meyveye yumurta bırakmak istiyor. Arka kısmındaki küçük iğnesiyle meyveyi delerek içine yumurtasını bırakıyor. Bu hemen fark edilen bir şey değil. İçindeki kurtçuk büyümeye başlayınca meyvede yara benzeri izler oluşturuyor ancak o zaman fark edilebiliyor. O zaman da zararı vermiş oluyor. Meyvede çeşitli zararlar ve dökülmeler meydana getiriyor´´ diye konuştu. 
Tuzak kurulan ağaçlarda Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararların görülmediğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, `´Yöntem basit ama etkili bir yöntem. Meyve kimyasalla temas etmeden uygulandığı için de güvenli bir uygulama. Üreticilerin yüzünü güldüren basit bir uygulama" dedi.
Bölgede üreticilik yapan ve 'cazibe' tuzağını kullanan Edip Kılıç ise sineğin meyveyi çürütüp, raf ömrünü azalttığını belirterek, uygulama yaptıkları ağaçlarda zarar görmediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT İzzet Nazlı
2022-12-08 09:59:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Unutulmaya yüz tutmuş Hatay ipeği için harekete geçildi 
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş Hatay ipeği için harekete ...
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Hatay Büyükşehir ...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaya'ya ziyaret
YEREL HABERLER Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Büyükelçilerden, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçilerden, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü ...
Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı
Gümüşhane'deki trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi Hatay'da defnedildi
YEREL HABERLER Gümüşhane'deki trafik kazasında ölen üniversite ...
BM, İdlib'e 37 tır insani yardım gönderdi
YEREL HABERLER BM, İdlib'e 37 tır insani yardım gönderdi
Büyükelçilerden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçilerden İskenderun Belediye Başkanı Fatih ...
Hatay'da 86 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 86 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da tarladan 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli ...
İskenderun'da kaçakçılık operasyonun 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da kaçakçılık operasyonun 3 şüpheli ...
Hatay kıyılarında nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz foku görüldü
YEREL HABERLER Hatay kıyılarında nesli tükenme tehlikesindeki ...
Hatay'da 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.