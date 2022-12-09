Hatayspor, Burak Bekaroğlu'nu transfer etti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-12-09 21:41:11



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