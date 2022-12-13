Hatay'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Çilem Gökçe ÖĞÜT/ HATAY, (DHA)HATAY´da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi A.A., operasyonla yakalandı.
Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi´nde devriye görevi yapan, Demirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olan terör örgütü DEAŞ üyesi A.A.'nın adresini belirledi. Operasyon düzenlenirken, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.A. yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Çilem Gökçe ÖĞÜT
2022-12-13 13:50:44
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