Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 yaralı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, buğday yüklü antreponun çatısı çökerken, içerideki TIR sürücüsü ve kepçe operatörü yaralandı.

Sarıseki Mahallesi'nde, buğday yüklü antreponun çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle nedenle çöktü. Bu sırada içeride bulunan ve yükleme yapan TIR sürücüsü Mehmet B. ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-12-13 13:57:06



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