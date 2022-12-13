Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde buğday yüklü antreponun çatısının çökmesi sonucu altında kalan TIR sürücüsü Mehmet Morca (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kepçe operatörü Ahmet S.'nin tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-12-13 15:28:40



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