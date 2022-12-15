Kanser tedavisi gören Betül öğretmen, hayatını kaybetti

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Mehmet SOYER/ ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde, 4 ay önce meme kanseri teşhisi koyulan öğretmen Betül Kılıçkıran (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şükrü Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Betül Kılıçkıran'a, 4 ay önce meme kanseri tanısı koyuldu. Özel hastanede tedavisine başlanan Kılıçkıran, 1 ay önce sağlık durumu ağırlaşınca yatışı yapıldı. Kılıçkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

2 yıl önce evlendiği öğrenilen Betül Kılıçkıran'ın ölümü ile ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Betül Kılıçkıran, Kaymakamı Osman Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından İsalı Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2022-12-15 16:00:50



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