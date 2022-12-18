Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

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HATAY, (DHA)HATAY'da merkez üssü Kırıkhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´ndan alınan bilgiye göre saat 21.13'te merkez üssü Hatay'ın Kırkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,6 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-

2022-12-18 21:35:34



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