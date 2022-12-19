Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem (3)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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5 EV MÜHÜRLENDİ

Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde 6 evde hasar meydana geldiği tespit edildi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 6 evde ciddi hasar tespiti yaptıklarını ve bunlardan 5´ini mühürlediklerini açıkladı. Mühürlenen evlerde yaşayanların, başka yerlere yerleştirildiği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)-

2022-12-19 01:31:14



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