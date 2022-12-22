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KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

DHA

KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ


 HATAY´ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Ahmet Taka ve Yaşar Sakin, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Taka yönetimindeki 31 AKM 090 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KZ 147 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçta sıkışan Taka ve Sakin'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Taka ve yanındaki Yaşar Sakin´in cansız bedenleri, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taka ve Sakin´in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
Cesetlerin araçtan çıkarılması
- Cesetlerin, cenaze aracına götürülmesi
Cenaze aracının ve itfaiye aracının kaza yerinden ayrılmasıHaber: Kasım NARCI Kamera: Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Hassa Haber: Kasım NARCI Kamera: Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA)
2022-12-22 00:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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