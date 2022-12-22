

HATAY´ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Ahmet Taka ve Yaşar Sakin, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Taka yönetimindeki 31 AKM 090 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KZ 147 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından araçta sıkışan Taka ve Sakin'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Taka ve yanındaki Yaşar Sakin´in cansız bedenleri, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taka ve Sakin´in cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Cesetlerin araçtan çıkarılması

- Cesetlerin, cenaze aracına götürülmesi

Cenaze aracının ve itfaiye aracının kaza yerinden ayrılmasıHaber: Kasım NARCI Kamera: Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Hassa Haber: Kasım NARCI Kamera: Mehmet KOCACIK/HASSA (Hatay), (DHA)

2022-12-22 00:46:41



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