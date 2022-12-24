Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor: 1-1

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HATAY, (DHA) -

STAT: Hatay

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçekli, Özgür Ertem

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Adekugbe, Burak Öksüz, Vranjes, Kamil, Musa Çağıran (Dk.62 Rayane Aabid), Onur Ergün, Lobjanidze, Riberio, El Kaabi (Dk.62 Kevin Soni ), Ze Luis (Dk.72 Bertuğ Yıldırım)

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Alper, Kadir, Hayrullah, Görkem, Campuzano, Mejia (Dk.78 Oğulcan Çağlayan), Sainz, Kuwas (Dk.72 Savicevic ), Serginho (Dk.90 Murat Akpınar ), Bajic (Dk.90 Rahmetullah Berişbek)

GOLLER: Dk.75 Bertuğ Yıldırım (Hatayspor), Dk.87 Bajic (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk.23 Burak Öksüz, Dk.86 Adekugbe (Hatayspor), Dk.40 Alper, Dk.83 Campuzano (Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Atakaş Hatayspor, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

18'nci dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

56'ncı dakikada sol kanattaki Alper Uludağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kuwas'ın sol ayağıyla dar açıdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

75'nci dakikada sağ kanattan Kevin Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

85'nci dakikada sağ kanattan Adekugbe'nin ortasında Onur Ergün'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.

87'nci dakikada sağ taraftan Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1.

Karşılaşma beraberlikle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2022-12-24 17:18:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.